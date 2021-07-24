Палаточный лагерь туристов-нарушителей обнаружен в лесу на Сямозере в Карелии

Москвичи разбили лагерь с тремя десятками палаток, несмотря на запрет на посещение лесов на территории Пряжинского района.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, группу отдыхающих из Москвы во время рейда по лесам заметил инспектор Минприроды. Туристы разбили лагерь с тремя десятками палаток, где жили и дети, несмотря на запрет на посещение лесов на территории Пряжинского района. За разведение открытого огня на одну из отдыхающих составили административный протокол по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Женщине грозит штраф.

В Минприроды отметили, что это не единственное нарушение: отдыхающие ответят за нахождение в лесу во время режима ЧС и за парковку автомобилей на территории водоохранной зоны, что также делать запрещено.

Ранее Минприроды Карелии разъяснил ограничения для населения по введенному режиму ЧС.