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Палаточный лагерь туристов-нарушителей обнаружен в лесу на Сямозере в Карелии

Новости. Общество
14:31, 25 Июля 2021
фото: Республика Карелия/vk.com/gov_karelia_ru

Москвичи разбили лагерь с тремя десятками палаток, несмотря на запрет на посещение лесов на территории Пряжинского района.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, группу отдыхающих из Москвы во время рейда по лесам заметил инспектор Минприроды. Туристы разбили лагерь с тремя десятками палаток, где жили и дети, несмотря на запрет на посещение лесов на территории Пряжинского района. За разведение открытого огня на одну из отдыхающих составили административный протокол по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Женщине грозит штраф.

В Минприроды отметили, что это не единственное нарушение: отдыхающие ответят за нахождение в лесу во время режима ЧС и за парковку автомобилей на территории водоохранной зоны, что также делать запрещено.

Ранее Минприроды Карелии разъяснил ограничения для населения по введенному режиму ЧС.

 

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Комментарии

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Изя
2021-07-25 15:23:17
Так мы туризм развиваем или с пожарами и короновирусом боремся ? Понять бы хоть ))
сашка
2021-07-25 15:04:05
А чего артурчик им чебуреки с лосятиной не подвозит, чачей не потчует ?
nae
2021-07-25 14:51:18
Сначала нужно было на всех углах рассказывать, что туризм - это светлое будущее Карелии, а теперь штрафовать туристов. Что не так?
Гость
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