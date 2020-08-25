Палочки и фекалии заполонили водоемы Петрозаводска, превысив норму в сотни раз

Пробы почвы и воды были отобраны в августе в местах отдыха у воды в "Песках", на реке Лососинка в створе улицы Правды и набережной Гюллинга, а также в районе улицы Московской, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

В реке Лососинка не обнаружили паразитов, однако проба воды не соответствовала обязательным требованиям по микробиологическим показателям: допустимое значение по показателю колифаги было превышено в 35 раз, по показателю ОКБ (общие колиформные бактерии) – в 480 раз, ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) – в 700 раз.

А в почве индекс бактерий группы кишечной палочки превысил допустимое значение в 100 раз, индекс энтерококков – в 1000 раз.

Бактерии также были обнаружены и в Онежском озере в "Песках": величина ОКБ превысила допустимое значение в 1,2 раза, ТКБ – в 6,2 раза. В песке, отобранном на пляже, наличие кишечной палочки превысило норму в 100 раз.

Похожие результаты проб и на улице Московской, еще в одном из излюбленных горожанами мест. Величина допустимого уровня по показателю колифаги была превышена в 2,6 раза, по показателю ТКБ – в 2,3 раза. А почве индекс бактерии группы кишечной палочки был превышен в 10 раз.

ОКБ – содержание в воде общих колиформных бактерий индикатор качества питьевой воды, входят в большую группу БГКП (бактерии группы кишечных палочек), ТКБ – Термотолерантные Колиформные Бактерии (показатели свежего фекального загрязнения).