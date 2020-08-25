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Палочки и фекалии заполонили водоемы Петрозаводска, превысив норму в сотни раз

Новости. Общество
12:06, 26 Августа 2020
фото: © Александр Погожев/ТАСС
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Пробы почвы и воды были отобраны в августе в местах отдыха у воды в "Песках", на реке Лососинка в створе улицы Правды и набережной Гюллинга, а также в районе улицы Московской, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

В реке Лососинка не обнаружили паразитов, однако проба воды не соответствовала обязательным требованиям по микробиологическим показателям: допустимое значение по показателю колифаги было превышено в 35 раз, по показателю ОКБ (общие колиформные бактерии) – в 480 раз, ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) – в 700 раз.

А в почве индекс бактерий группы кишечной палочки превысил допустимое значение в 100 раз, индекс энтерококков – в 1000 раз.

Бактерии также были обнаружены и в Онежском озере в "Песках": величина ОКБ превысила допустимое значение в 1,2 раза, ТКБ – в 6,2 раза. В песке, отобранном на пляже, наличие кишечной палочки превысило норму в 100 раз.

Похожие результаты проб и на улице Московской, еще в одном из излюбленных горожанами мест. Величина допустимого уровня по показателю колифаги была превышена в 2,6 раза, по показателю ТКБ – в 2,3 раза. А почве индекс бактерии группы  кишечной палочки был превышен в 10 раз.

ОКБ – содержание в воде общих колиформных бактерий индикатор качества питьевой воды, входят в большую группу БГКП (бактерии группы кишечных палочек), ТКБ – Термотолерантные Колиформные Бактерии (показатели свежего фекального загрязнения).

 

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Комментарии

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Дима
2020-08-26 12:51:05
Фекалии, раздолбанные тротуары, нищета в республике и отток молодёжи...но это всё фигня: главное - не забыть надеть масочку!!
елпидифор
2020-08-26 12:35:53
Если вы пороетесь в прессе времен перестройки и гласности, то главной проблемой в Петрозаводской губе тогда были соли тяжелых металлов, спускаемых работающими предприятиями. Сейчас она устранена благодаря отсутствию большинства из производств.
Бактерии и палочки были всегда и будут, как, видимо, и коронавирус. Но ОКБ - это показатель, связанный с питьевой водой, как сказано выше, и если это так, то данные по пляжам не корректны. А насчет фекалий - мы же самая передовая страна XXI века, а биотуалеты в местах отдыха - ее светлое будущее.
zanoza
2020-08-26 12:47:22
елпидифор, а изношенная канализационная система, построенная ещё в СССР, это тоже наше "светлое" будущее? Я бы сказала беспросветное у нас будущее!
елпидифор
2020-08-26 13:25:50
zanoza, тут вы снова правы. Еще в нулевых годах СМИ писали о перманентных прорывах в канализационной системе, идущей из тубдиспансера в Соломенном через Пески. Фекалии шли прямо в озеро.
Гость
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