Как столица Карелии встретила 105-летие со дня образования пограничных войск - в нашем фоторепортаже.

В воскресенье, 28 мая, в Петрозаводске торжественно отметили День пограничника. В этом году событие ознаменовано 105 годовщиной погранслужбы.



Ранним утром на Бульваре Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Пограничники Карелии». С профессиональным праздником служащих поздравили семьи, первые лица республики, ветераны боевых действий, кадеты.























«Для нас День пограничника – память, уважение. Конечно, есть яркие воспоминания. Когда мы служили на границе, это было почетно. Очень большая радость на душе сегодня. Мы ведь до сих пор дружим. Братство у нас очень сильное», - поделился Вячеслав, служивший в погранвойсках в Карелии более 40 лет назад.



В возложении цветов также участвовали сотрудники ведомств, отставные полковники, ветераны Великой Отечественной войны, Афганистана.



«Задача у нас у всех одна – охрана государственной границы, чтобы не было никаких нарушений. У меня дети служат, зять служит офицером, дочь служит. Сейчас работы очень много. Мы служили при капиталистической стране Финляндии, Норвегия только была в НАТО», - рассказал Сергей, сослуживец Вячеслава.

























Позже на площади Кирова для горожан выступили детские коллективы, спортсмены, воспитанники кадетского училища, участники военно-исторической реконструкции и кинологи.











Всем желающим предлагали научиться держать в руках автоматы, ружья, пистолеты, пользоваться средствами индивидуальной защиты, которую российские войска используют в зоне СВО.















