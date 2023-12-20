«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — Петрозаводск простился с погибшим бойцом

Антон Максимович Сокуров погиб в ходе специальной военной операции.

Город провожал в последний путь Антона Максимовича Сокурова, погибшего в ходе специальной военной операции, сообщила глава Петрозаводска в личном профиле.



«До последней минуты Антон был верен воинскому и гражданскому долгу, чести Русского офицера, проявил мужество и отвагу, защищая нашу Родину, всех нас и будущее наших детей», — написала Инна Колыхматова.





«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам погибшего героя. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах. Вечная слава!»