Памятник архитектуры разобрали и увезли из центра Петрозаводска

Дом Захаровых, построенный в конце XIX века, вывезли на пустырь к устью реки Неглинка, где в карельской столице начинается уголок исторической застройки.

На бывшей Большой Подгорной, а ныне улице Свердлова в Петрозаводске завершилась разборка Дома Захаровых — двухэтажного деревянного особняка, построенного в конце XIX века. Всего за месяц памятник архитектуры был полностью демонтирован и вывезен на пустырь к устью реки Неглинка, где в карельской столице начинается уголок исторической застройки. Вместе с большинством других «деревяшек», которые были признаны объектами культурного наследия, но мешали современному строительству, Дому Захаровых уготовано «почетное место» в Старом городе — как еще называют этот квартал карельской столицы в районе улицы Федосовой. А на освободившемся земельном участке его собственник собирается возвести административное здание.

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