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Новости. Общество
06:40, 29 Августа 2019
фото: chernovik.net / сайт мэрии Петрозаводска

Памятник герою-десантнику появится в Петрозаводске

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В столице Карелии появится памятный знак в честь Дениса Тимашова - бойца, погибшего во время боевых действий в Чечне, сообщают в мэрии города.

Денис Тимашов - один из бойцов, погибших при выполнении контртеррористической операции в Чечне весной 2000 года.

Предложение о создании и установке памятника Денису Тимашову было единогласно поддержано на заседании комиссии по культурно-историческому наследию при администрации Петрозаводска.

По предварительной информации, установить бюст героя планируется на улице, которая носит его имя, уже в этом году. Однако работа по согласованию архитектурно-художественного решения и выбору места размещения памятного знака ещё предстоит в ближайшее время, сообщили в мэрии.

В 2020 году исполняется 20 лет со дня подвига десантников шестой роты. 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье у населенного пункта Улус-Керт при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской республики в бою погибли 84 десантника, представители 47 субъектов РФ и соседних государств. Среди них был и гвардии младший сержант Денис Тимашов.

Денис Тимашов родился 2 июля 1980 года в Калужской области. Затем семья переехала в Карелию, в Питкярантский район. Денис окончил Рауталахтинскую школу и поступил учиться в Сортавальский техникум. Успел поработать в зверосовхозе "Ладожский". В ноябре 1998 года был призван в армию и служил в Пскове, в 76-й гвардейской Краснознамённой воздушно-десантной Черниговской дивизии. 26 января в составе 104-го парашютно-десантного полка был откомандирован в Дагестан, а затем в Чечню.

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, Денис Тимашов был награжден орденом Мужества посмертно.

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