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Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в Петрозаводске будет отремонтирован

Новости. Общество
11:18, 18 Июня 2021
фото: КПРФ

КПРФ добилась выделения средств из бюджета Петрозаводска на ремонт памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, который находится в аварийном состоянии.

Из бюджета Петрозаводска выделяется 553,5 тыс. рублей на начало ремонта памятника — подготовку проектно-сметной документации. Эти расходы одобрили депутаты Петросовета на заседании комиссии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Об этом сообщает КПРФ.

Несколько лет понадобилось, чтобы убедить власти Петрозаводска в необходимости ремонта памятника, который является визитной карточкой города. Карельское отделение КПРФ неоднократно обращалось в мэрию, этот вопрос поднимал руководитель партии в Карелии Евгений Ульянов. 

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Комментарии

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юнипер95
2021-06-18 12:54:58
Ульянов выделит на это деньги?

Этот только перед выборами и вылез попиариться. Пусть Грудинина попросит бабок дать. Он же олигарх
кир
2021-06-18 12:51:50
Снести к чертовой матери, - сказал обычно вежливый кот.
Вася
2021-06-18 12:38:04
Дети войны пережили тяжелое время войны, оккупации и эвакуации. В послевоенное голодное время дети активно восстанавливали страну.
David.
2021-06-18 11:39:46
Пожалуй один из немногих памятников в городе не вызывающий эстетического отвращения.
Урбанист
2021-06-18 11:29:00
Какая прелесть. Теперь все проголосуют за коммунистов :)
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