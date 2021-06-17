Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в Петрозаводске будет отремонтирован

КПРФ добилась выделения средств из бюджета Петрозаводска на ремонт памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, который находится в аварийном состоянии.

Из бюджета Петрозаводска выделяется 553,5 тыс. рублей на начало ремонта памятника — подготовку проектно-сметной документации. Эти расходы одобрили депутаты Петросовета на заседании комиссии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Об этом сообщает КПРФ.

Несколько лет понадобилось, чтобы убедить власти Петрозаводска в необходимости ремонта памятника, который является визитной карточкой города. Карельское отделение КПРФ неоднократно обращалось в мэрию, этот вопрос поднимал руководитель партии в Карелии Евгений Ульянов.