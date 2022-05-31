Памятник Ленину на севере Карелии попал в программу по благоустройству

В Сегеже местные жители потеряли памятник Владимиру Ильичу Ленину, который много лет занимал особое место в центре города, вблизи гостиницы «Выг».

Памятник Ильичу — местная сегежская достопримечательность. Если петрозаводский гранитный монумент на одноименной площади Ленина отличается величием, то скульптура в Сегеже, наоборот, тяготеет к простоте и уюту. Сегежский вождь не жестикулирует и вообще лишен эмоционального напора. Он сидит, а не стоит — к тому же, приобняв ребенка. Рядом с Лениным — мальчик в будёновке. Когда вождь и мальчик внезапно пропали, это сильно озадачило сегежан.

Как выяснилось, памятник вождю революции не пропал, а отправился на ремонт. Об этом сообщил «Столице на Онего» первый заместитель главы администрации Сегежского района Алексей Королев.

«Он не исчез. Он в рамках программы „Комфортная городская среда“ взят на реконструкцию», — заявил Королев.

По словам Алексея Королева, на реставрацию памятника понадобится ориентировочно две–три недели. Процесс возвращения монумента будет зависеть от погоды: металлическую конструкцию следует вернуть на бетонное основание.

Подробнее читайте в материале «Пропал дедушка».