Памятник защитнику Родины установят в Петрозаводске

Новый памятник появится в парке Мира, у школы искусств, сообщили в администрации Петрозаводска.

Планы по благоустройству парка Мира ны на выездном совещании обсудили заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель главы администрации Петрозаводска – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова.

Этим летом в Петрозаводске продолжится благоустройство парка Мира и парка "Лес Победы". Там будут вымощены дорожки, заасфальтирована парковка, реконструирован лестничный спуск. Все планы разрабатывались совместно с представителями ветеранских организаций. По словам Юлии Мизинковой, проект уже готов. Работы начнутся в ближайшее время.

Кроме того, на входе в парк будут установлены стенд с его названием и памятник защитнику Родины. Как рассказал Рашид Нургалиев, автором монумента стал Салават Щербаков, изготовивший памятник Князю Владимиру в Москве. Он приезжал в Петрозаводск при подготовке эскиза. Скульптура из бронзы в человеческий рост будет размещена среди голубых елей.

"В основе памятника лежит олицетворение мужества наших воинов, которые отдали свои жизни за свободу и участие в локальных конфликтах. Многие участвовали в локальных конфликтах, боролись с терроризмом, боролись с экстремизмом, боролись с непростыми проблемами, которые существуют во всем мире. Поэтому мы его решили сделать таким символичным, который бы олицетворял всех. Он будет говорить обо всех наших ребятах, которые воевали в Афганистане, в Чеченской Республике, в других локальных конфликтах", - сообщил заместитель Секретаря Совета безопасности России.

Ранее при участии Рашида Нургалиева в Петрозаводске были установлены памятник боевой машины десанта БМД-1, памятный бюст Герою Советского Союза, командующему ВДВ Василию Маргелову, памятник герою Российской Федерации Александру Калинину, знак "Советским и Российским воинам, павшим за Отечество", построены Храм с колокольней во имя Святого пророка Илии в память о 140 карельских воинах, погибших в локальных конфликтах, появилась Аллея памяти и славы.

Рашид Нургалиев является членом госкомиссии по подготовке 100-летию Республике Карелия, и данный участок будет благоустраиваться в рамках подготовки Петрозаводска к юбилею.