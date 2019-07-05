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Новости. Общество
09:16, 05 Июля 2019
фото: petrozavodsk-mo.ru

Памятник защитнику Родины установят в Петрозаводске

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Новый памятник появится в парке Мира, у школы искусств, сообщили в администрации Петрозаводска.

Планы по благоустройству парка Мира ны на выездном совещании обсудили заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель главы администрации Петрозаводска – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова.

Этим летом в Петрозаводске продолжится благоустройство парка Мира и парка "Лес Победы". Там будут вымощены дорожки, заасфальтирована парковка, реконструирован лестничный спуск. Все планы разрабатывались совместно с представителями ветеранских организаций. По словам Юлии Мизинковой, проект уже готов. Работы начнутся в ближайшее время.

Кроме того, на входе в парк будут установлены стенд с его названием и памятник защитнику Родины. Как рассказал Рашид Нургалиев, автором монумента стал Салават Щербаков, изготовивший памятник Князю Владимиру в Москве. Он приезжал в Петрозаводск при подготовке эскиза. Скульптура из бронзы в человеческий рост будет размещена среди голубых елей.

"В основе памятника лежит олицетворение мужества наших воинов, которые отдали свои жизни за свободу и участие в локальных конфликтах. Многие участвовали в локальных конфликтах, боролись с терроризмом, боролись с экстремизмом, боролись с непростыми проблемами, которые существуют во всем мире. Поэтому мы его решили сделать таким символичным, который бы олицетворял всех. Он будет говорить обо всех наших ребятах, которые воевали в Афганистане, в Чеченской Республике, в других локальных конфликтах", - сообщил заместитель Секретаря Совета безопасности России.

Ранее при участии Рашида Нургалиева в Петрозаводске были установлены памятник боевой машины десанта БМД-1, памятный бюст Герою Советского Союза, командующему ВДВ Василию Маргелову, памятник герою Российской Федерации Александру Калинину, знак "Советским и Российским воинам, павшим за Отечество", построены Храм с колокольней во имя Святого пророка Илии в память о 140 карельских воинах, погибших в локальных конфликтах, появилась Аллея памяти и славы.

Рашид Нургалиев является членом госкомиссии по подготовке 100-летию Республике Карелия, и данный участок будет благоустраиваться в рамках подготовки Петрозаводска к юбилею.

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Комментарии

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Zim
2019-07-05 11:11:26
Похоже Нургалиев хочет весь город заставить подобными памятниками? А мнение горожан и архитекторов Не нужно спрашивать?
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