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Памятники Зимней войны откроют Карелию туристам по-новому

Новости. Общество
17:26, 29 Ноября 2021
фото: © Ксения Боброва

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В республике появились туристические маршруты по местам, связанным с событиями советско-финляндской войны 1939–1940 годов.

Еще на рубеже 90-х годов прошлого столетия в Северное Приладожье и на Карельский перешеек хлынули туристы из Финляндии, которые десятилетиями мечтали навестить родные места, потерянные после Зимней войны. К началу «нулевых» этот ностальгический туризм в Карелии почти иссяк, а бывшие финские территории стали популярны у любителей отдыха на природе из Санкт-Петербурга и других российских мегаполисов.

Накануне очередной годовщины начала советско-финляндской войны 1939–1940 годов «Столица на Онего» поговорила с руководителем проектов автономной некоммерческой организации «Центр развития социального туризма» Дмитрием Бобровым, который считает, что события и памятники Зимней войны могут открыть Карелию отечественным и зарубежным туристам по-новому.

«Для многих события советско-финляндской войны 1939-1940 годов остаются малоизвестными, а туристы, как правило, воспринимают новые знания с большим интересом, вне зависимости от того, зачем они приехали в Карелию. Причем, по словам экскурсоводов, которые рассказывают об этих событиях, очень часто туристы возвращаются в республику для того, чтобы погрузиться в историю, о которой они ничего прежде не знали», — рассказал Дмитрий Бобров.

Читайте полностью в статье «Неудобная война».

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Комментарии

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mobikk
2021-11-29 18:44:11
Надеюсь, то будут памятники НАШИМ воинам.
А то либерастня местечковая может и памятники врагу поставить в качестве рекламы.
Leopol'd
2021-11-29 20:18:50
mobikk, нельзя нашим. Или долго учить экскурсоводов готовить придется, чтобы они сумели обьяснить эту бездарную войну!
Причём подчеркну, героизм солдат, офицеров никак не умаляю. Бездарность проявилась в генштабе и ЦК КПСС. Тем более, уничтожив абсолютное большинство генералов генштаба, это не очень и удивительно.
горский еврей
2021-11-29 18:27:14
Добавить в программу квесты. Ползание по траншеям линии Маннергейма под огнём снайперов "кукушек"на деревьях, в белых маскхалатах. И, чтоб обязательно мороз был сорокоградусный и птицы замёрзшие на шапки падали. Лыжи на резинках и минимум провизии. И сзади гид с лыжной палкой, в спины подгоняющий. Вот тогда, Дмитрий Бобров, который считает, что события и памятники Зимней войны могут открыть Карелию отечественным и зарубежным туристам по-новому, может это заявлять обоснованно. С уважением.
Михаил
2021-11-29 18:13:47
Конечно, соотношение потерь 126 тыс. советских воинов и 22 тыс. финских не очень хотелось вспоминать, да и виновник известен-сталинизм.
кир
2021-11-29 18:03:24
Либерасты против.
Offff
2021-11-29 18:36:12
кир, помоечный . Тебе то чем лдпровцы помешали ? У тебя свой маршрут -помойки столицы . ))
кир
2021-11-29 19:08:46
Offff, со справкой, всё ноешь. Мама теперь уже не поможет. :)
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