Памятники Зимней войны откроют Карелию туристам по-новому

В республике появились туристические маршруты по местам, связанным с событиями советско-финляндской войны 1939–1940 годов.

Еще на рубеже 90-х годов прошлого столетия в Северное Приладожье и на Карельский перешеек хлынули туристы из Финляндии, которые десятилетиями мечтали навестить родные места, потерянные после Зимней войны. К началу «нулевых» этот ностальгический туризм в Карелии почти иссяк, а бывшие финские территории стали популярны у любителей отдыха на природе из Санкт-Петербурга и других российских мегаполисов.

Накануне очередной годовщины начала советско-финляндской войны 1939–1940 годов «Столица на Онего» поговорила с руководителем проектов автономной некоммерческой организации «Центр развития социального туризма» Дмитрием Бобровым, который считает, что события и памятники Зимней войны могут открыть Карелию отечественным и зарубежным туристам по-новому.

«Для многих события советско-финляндской войны 1939-1940 годов остаются малоизвестными, а туристы, как правило, воспринимают новые знания с большим интересом, вне зависимости от того, зачем они приехали в Карелию. Причем, по словам экскурсоводов, которые рассказывают об этих событиях, очень часто туристы возвращаются в республику для того, чтобы погрузиться в историю, о которой они ничего прежде не знали», — рассказал Дмитрий Бобров.

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