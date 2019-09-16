Памятную стелу открыли в Мелиоративном

На стеле выбиты 28 фамилий жителей поселения, которые прошли войну, а затем поднимали из руин в послевоенные годы народное хозяйство Карелии, сообщили в администрации Прионежского района.

Это событие состоялось в рамках проекта КРОО "Живая деревня" "Они выиграли эту войну!". Межрайонный народный проект по увековечению памяти всех участников Великой Отечественной войны объединяет жителей семи деревень и посёлков Карелии. Его основная цель – патриотическое воспитание детей и молодёжи и сохранение воинской славы России к 75-летию Победы.





В проекте "Они выиграли эту войну!" принимают участие сотни жителей Мелиоративного. Сельские волонтеры организовали сбор средств, школьники и активисты обновили и благоустроили аллею Славы и сад Памяти. Была проведена кропотливая поисково-краеведческая работа, в ходе реализации проекта прошли десятки патриотических мероприятий, главным из которых стала установка стелы. И работа по проекту продолжается: идет подготовка буклета о сельчанах – участниках войны, пополняется интернет- блог "Листы Книги Памяти", продолжается работа над фильмом "Зажжём мы памяти свечу" об участниках войны поселка Мелиоративный.

На торжественном мероприятии почетное право открыть Памятный знак было предоставлено Анне Михайловне Бересневич, вдове ветерана ВОВ Дмитрия Викентьевича Бересневич и руководителю проекта "Они выиграли эту войну" Нине Коротких.





Со словами благодарности на мероприятии выступили родственники участников войны, глава Прионежского района Вадим Сухарев, председатель Совета ветеранов Прионежского района Сергей Котов, глава Мелиоративного сельского поселения Елена Анисимова, другие официальные лица.





На мероприятии состоялся праздничный концерт, митинг, односельчане почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания, к памятной стеле возложили цветы.





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