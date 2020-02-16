Памятный знак бойцу Великой Отечественной войны демонтируют в Петрозаводске из-за стройки

Памятный знак Яше Степанову, который демонтируют из-за стройки, будет возвращен в парк Каменный Бор осенью, заверили в администрации Петрозаводска.

Боец истребительного батальона 18-летний Яша Степанов был убит снайперской пулей 1 октября 1941 года в районе каменного карьера. В память о нем 28 июня 1996 года в парке Каменный Бор установлена металлическая стела с мемориальной плитой. В настоящее время она демонтирована. Табличка будет направлена на ответственное хранение в музей школы №3, где молодежный поисковый клуб "Север" уже несколько лет шефствует над этим объектом.

Связано это с производством строительно-монтажных работ по возведению здания детского сада по Ключевскому шоссе в районе пересечения с улицей Репникова. Дошкольное учреждение на 280 мест строится в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Республики Карелия на период до 2020 года.

Молодежный поисковый клуб "Север" уже давно планировали заменить монумент. К осени 2020 года планируется изготовить и установить в парке Каменный Бор новый знак в память о Яше Степанове с сохранением существующей текстовой информации.

Напомним, в столице Карелии местные жители выразили протест, вызванный вырубкой леса, которая ведется в парке "Каменный бор".

Жители создали паблик в соцсети под названием "Парк "Каменный бор"", в котором рассказывают о своей борьбы за зеленую территорию, где начались вырубки.