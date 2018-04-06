Панк-группа из Москвы "Пасош" выступит в Петрозаводске

В это воскресенье, 8 апреля, в Петрозаводске состоится концерт московской панк-группы "Пасош".

"Музыка "Пасош" — панк-рок с русскоязычными песнями о молодости, веселье, скейтах и ощущении бесконечного лета. В том, что любая спетая ими песня будет подхвачена дружным хором голосов из зала, сомневаться не приходится", - говорится в анонсе мероприятия.

Концерт состоится в клубе "Культура".