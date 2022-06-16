«Папин Олимпос» и «СА:МИ» выступят для жителей Петрозаводска в День города

Музыкальные группы выступят на площади Кирова в День города в рамках молодежного фестиваля «Пушка фест», сообщили в администрации города.

В День города, 25 июня, в 15.00 на площади Кирова пройдет молодежный культурный фестиваль «Пушка фест». Помимо уличных танцев, конкурса граффити, циркового представления и модного показа перед жителями и гостями города выступят несколько музыкальных групп.

В 18.00 на главной площади города пройдет выступление известного инди-рок-коллектива из Волгограда «Папин Олимпос». Также в 18.40 состоится концерт карельской группы «СА:МИ». Как сообщил городской дом культуры, группа искусно сочетает в своей музыке альтернативный рок и хип-хоп.

Полную программу Дня города смотрите здесь.