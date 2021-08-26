Пара влюбленных в районе Карелии украла в магазине горячительные напитки

Двое жителей Питкяранты пришли в магазин и по-тихому унесли коньяк с настойкой, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района обратился представитель одного из продуктовых магазинов города. Он сообщил, что в минувшую среду неизвестные мужчина и женщина похитили бутылку коньяка и настойку. Причинённый материальный ущерб составил 585 рублей.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как первым берёт с витрины спиртное и прячет в рюкзак мужчина, затем те же манипуляции проделывает женщина. Благодаря записям сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых – местного жителя 37 лет и его сожительницу 36 лет. Оба дали признательные показания.

По признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.