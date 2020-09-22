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Парада Победы в Петрозаводске 30 сентября не будет

Новости. Общество
13:16, 23 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Военный парад, проведение которого перенесли на День освобождения Карелии от фашистских захватчиков, не состоится.

Как сообщили "Столице на Онего" в управлении пресс-службы правительства Карелии, парад, запланированный на 30 сентября в Петрозаводске, отменили. Решение о проведении такого мероприятия принимает Минобороны РФ в соответствии с федеральным законом, определяющим общероссийские даты для торжественного марша. В этом году из-за пандемии сроки проведения парада сдвигались. Кроме того, режим повышенной готовности в Карелии по-прежнему действует. После длительной переписки с руководством Северо-западного военного округа было решено парад, который должен был быть посвящен 75-летию Великой Победы, 76-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков и 100-летию Карелии, в Петрозаводске не проводить.

30 сентября в столице Карелии состоятся торжественная церемония возложения цветов у Военно-мемориального комплекса Карельского фронта "Аллея памяти и славы", "минута молчания" у Вечного огня и открытие стелы "Город воинской славы".

В этот ж день в Беломорске откроют Музей Карельского фронта.

Напомним, проведение торжественного марша 24 июня вместо 9 мая в республике изначально не планировалось.

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