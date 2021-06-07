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Парашютисты-пожарные приступили к воздушным тренировкам на севере Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
09:31, 08 Июня 2021
фото: © Минприроды Карелии

Парашютисты-пожарные Калевальского авиаотделения совершили 35 тренировочных прыжков с самолета, сообщили в Минприроды Карелии.

В Калевальском районе Девять парашютистов-пожарников участвовали в воздушной тренировке с Ан-2. Воздушное судно такого типа используется для доставки спасателей для тушения лесных пожаров в труднодоступных местах.

За работой парашютистов наблюдал и.о. министра природных ресурсов Карелии Алексей Павлов. Он оценил готовность пожарных к тушению лесных пожаров.

В Минприроды республики напомнили, сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80.

 

Напомним, за прошедшие выходные в Карелии было зарегистрировано восемь лесных пожаров.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-06-08 10:59:45
Петрозаводских парашютистов похоже и не собираются восстанавливать. Десяток калевальцев всю Карелию никак не прикроют.
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