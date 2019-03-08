Парфенчиков и Шандалович поздравили женщин с 8 марта

Глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Законодательного собрания региона Элиссан Шандалович поздравили женщин республики с Международным женским днем.

Текст поздравления опубликован на сайтах правительства региона и Заксобрания республики.

Парфенчиков и Шандалович пожелали женщинам "здоровья, радости и семейного благополучия".

"С этого праздника в нашем северном крае начинается весна. Но какой бы ни была погода за окном, вы дарите тепло своим близким круглый год, помогаете нам, мужчинам, быть лучше. Ваши энергия и трудолюбие, мудрость и решительность являются примером для всех. Увлеченные, деловые, творческие – в любом деле вы прекрасно реализуете свои таланты и способности", - говорится в тексте поздравления.

"Особые слова благодарности мы говорим женщинам, воспитывающим детей. Уроки, кружки, спортивные секции – вы живете интересами своих сыновей и дочерей. Именно в семье прививаются любовь и уважение к Матери, старшим, к Родине. Поддержка семей с детьми является важнейшей государственной задачей", - гласит поздравление губернатора и спикера парламента.