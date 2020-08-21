Парфенчиков изменил время пребывания вахтовиков в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал очередное распоряжение о смягчении ограничительных мер, введенных в республике из-за коронавируса, сообщается на сайте карельского правительства.

В распоряжение главы Карелии внесены изменения, которые отменяют ряд пунктов.

Одно из изменений касается организации работ вахтовым методом. До настоящего момента продолжительность вахты для работников, прибывающих в Карелию из других субъектов РФ, должна была составлять не менее двух месяцев.

Учитывая, что вахтовые работы, как правило, сопряжены с тяжелым физическим трудом, принято решение изменить длительность вахты – не менее одного месяца, так же, как и для работников, которые привлекаются работодателями из числа жителей республики. При этом сохраняются требования по тестированию работников на коронавирус перед вахтой, а также неукоснительному соблюдению мер санитарной безопасности в вахтовых поселках.

Распоряжение главы Карелии вступает в силу с понедельника, 24 августа.

Ранее сообщалось, что вахтовиков предложили прививать от гриппа.