Парфенчиков надеется, что дорогу к Нюхче чистят не только перед его приездом

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Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал "ВКонтакте" лиричный пост по пути в карельское село.
"Уже скоро четыре часа бежит зимняя дорога в направлении поморского села Нюхча. Надеюсь чистят ее теперь не только перед моим приездом. Впрочем все лично узнаю у самих поморов. Всем хорошего дня!" – написал Артур Парфенчиков.
Нюхча — поморское село в Карелии, входит в Сумпосадское сельское поселение. В XV веке село Нюхча принадлежало жене новгородского посадника Исака Борецкого Марфе Борецкой.
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