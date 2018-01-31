Парфенчиков надеется, что дорогу к Нюхче чистят не только перед его приездом

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал "ВКонтакте" лиричный пост по пути в карельское село.

"Уже скоро четыре часа бежит зимняя дорога в направлении поморского села Нюхча. Надеюсь чистят ее теперь не только перед моим приездом. Впрочем все лично узнаю у самих поморов. Всем хорошего дня!" – написал Артур Парфенчиков.

Нюхча — поморское село в Карелии, входит в Сумпосадское сельское поселение. В XV веке село Нюхча принадлежало жене новгородского посадника Исака Борецкого Марфе Борецкой.