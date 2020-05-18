Парфенчиков наградил полпреда президента в Уральском округе медалью "За заслуги перед Карелией"

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении госнаградой РК бывшего полпреда президента в СЗФО Николая Цуканова.

Так, 18 мая Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении госнаградой Республики Карелия.

"За высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед Карелией и ее жителями наградить медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" Николая Николаевича Цуканова – полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе", - значится в Указе главы.

Напомним, Николай Цуканов был назначен полпредом в СЗФО 28 июля 2016 года, а в ноябре 2018 года на этом посту его сменил Александр Гуцан.