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Парфенчиков наградил полпреда президента в Уральском округе медалью "За заслуги перед Карелией"

Новости. Политика
07:15, 19 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении госнаградой РК бывшего полпреда президента в СЗФО Николая Цуканова.

Так, 18 мая Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении госнаградой Республики Карелия.

"За высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед Карелией и ее жителями наградить медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" Николая Николаевича Цуканова – полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе", - значится в Указе главы.

Напомним, Николай Цуканов был назначен полпредом в СЗФО 28 июля 2016 года, а в ноябре 2018 года на этом посту его сменил Александр Гуцан.

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Комментарии

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кир
2020-05-19 09:29:19
Запретить в конституции награждать друг друга. Язычники не могут без этого.
карел
2020-05-19 08:10:35
Мрак , нормальных людей вокруг Него просто нет .
Саныч
2020-05-19 07:34:13
Цацкодатель и цацконосец.
Гость
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