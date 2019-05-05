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Новости. Общество
11:37, 05 Мая 2019
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Парфенчиков напомнил жителям Карелии об опасности клещей

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В преддверии сезона активного отдыха на дачах и в лесопарковых зонах глава Карелии Артур Парфенчиков напомнил о мерах профилактики клещевого энфецалита.

Руководитель региона на своей странице в "Вконтакте" предостерегает жителей об опасности заболеваний, которые переносят клещи. Он напоминает, что Северо-Западный Федеральный округ входит в число наиболее неблагополучных по заболеваемости клещевым энцефалитом. Обращения по поводу укусов клещами ежегодно регистрируются по всей Карелии. Заболеваемость клещевыми энцефалитом и боррелиозом в нашей республике всегда в разы превышает цифры по России. На территориях летних лагерей, которые проходят соответствующую обработку, в 2018 году случаев присасывания клещей не было.

Глава Карелии рассказал о способах защиты от клещей. Идеальным способом, по его словам, можно считать только прививку, которая делается в три этапа. Кроме того, профилактика включает применение специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, которая не должна пропускать клещей. Для защиты от них используют также отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду, напомнил Артур Парфенчиков.

"Помните, что удалять насекомое с тела лучше у врача. Если Вы сделали это самостоятельно, то снятого клеща надо доставить на исследование лабораторию. Прием клещей проводит лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия", по адресу г. Петрозаводск, ул. Пирогова, 12, подъезд №10. Телефон для справок: 75-06-65", - пишет в соцсетях глава Карелии.

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Комментарии

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Марина
2019-05-05 13:11:10
Сегодня посмотрела концерт Макаревича в Нью-Йорке (в интернете есть),супер успех,а у нас все концерты "Машины времени" по стране отменяют, почему -то вспомнилось...сама не знаю...
Честный дядька
2019-05-05 12:16:01
В советские времена многие лесные участки и объекты обрабатывались,сейчас "деньги осваивают",в этом ,видимо и разница,потому много укушенных и заболевших....
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