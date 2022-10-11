Парфенчиков назначил Чепика премьер-министром правительства Карелии

Артур Парфенчиков подписал указ о назначении Александра Чепика на должность своего первого заместителя главы Карелии – премьер-министра правительства республики.

Указ главы Карелии о назначении Александра Чепика премьер-министром правительства республики вступил в силу с 28 октября. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Республики Карелия.

В правительстве напомнили, что избранный на второй срок глава региона после вступления в должность подписывает указы о сложении полномочий членов правительства республики и формировании его нового состава. Действующее региональное законодательство также предусматривает, что кандидатуру на должность премьер-министра согласовывают депутаты Законодательного собрания. Парламентарии в минувший четверг, 27 октября, поддержали Александра Чепика большинством голосов.