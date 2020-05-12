890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
Новое
Сегодня 09:47
Артур Парфенчиков проведет "прямую линию" по вопросам соцподдержки 1
12.05.2020 17:53
Министр соцзащиты Карелии рассказала, как за период коронавируса получить 10 тысяч на несовершеннолетнего ребенка 1
12.05.2020 18:36
Юный водитель на иномарке упал в реку с моста в Карелии 3
12.05.2020 14:20

Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии

Новости. Общество
06:40, 13 Мая 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "прямой линии" назвал условия, при которых готов будет возобновить работу общественного транспорта.

В минувший вторник, 12 мая, в ходе "прямой линии" Артур Парфенчиков сообщил, что сейчас в правительстве обсуждается вопрос по возобновлении работы общественного транспорта.

"Для нас важно понять, люди будут соблюдать культуру ношения масок или нет, - рассуждал Парфенчиков. - Начнут ходить в масках в магазины, аптеки, банки - то, что сейчас работает, значит мы можем запускать и общественный транспорт. Ставим условие ношение масок, а также должна быть определенная минимизация количества пассажиров на количество сидячих мест".

По словам губернатора: Если люди в продовольственные магазины не готовы ходить в масках, как можно открыть общественный транспорт.

Ранее Парфенчиков объявил, что до 25 мая продлевается приостановка работы общественного транспорта в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ники
2020-05-13 10:51:41
Чушь , муть и компот .Что же они с димоном такие несуразные уродились ? Что не делают , не идут у них дела . Может в Карелии какой-нибудь Совбез создать и направить его туда , чтобы не мешал народу жить ..
Zim
2020-05-13 10:38:31
А почему собственно нужно что-то отменять? Что заболеваемость снижается? Или эпидемия под контролем? И что, если все будут ходить в масках а динамика заболеваемости будет расти, то все равно общественный транспорт запустят? А зачем тогда останавливали? Где логика?
Fit G
2020-05-13 10:08:43
Запретить автобусы вообще, то шастают голодающим либералы туды-сюды заразу разносят ещё и маски неодевают. Посмотришь на них (голодающих) сало висит со всех сторон мы привратились в жирную нацию.
кир
2020-05-13 10:42:04
Fit G, так точно.
новый
2020-05-13 09:47:03
Вечнонедовольные протестуны могут сколько угодно истерить и визжать в интернете, но маски всё равно носить придется, ибо мы здесь власть.
User
2020-05-13 09:38:10
Если слуги народные ставят условия, то они же должны принять меры для их выполнения, т.е. за бюджетные средства обеспечить (а не продать!) население масками. Иначе - пустой треп.
кир
2020-05-13 10:39:46
User, это у тебя трёп от безделья. :)
Галина
2020-05-13 09:22:49
Артур, это не Вы должны ставить нам условия, а мы Вам. Чтобы обезопасить работу общественного транспорта, Беглов например приказал УВЕЛИЧИТЬ количество транспорта и чаще его дезинфицировать. А не стращать горожан, как пацанчиков.
dm bog
2020-05-13 09:41:54
Галина, ну запустят больше транспорта, будут дезинфицировать, и? Больше транспорта=больше расход топлива=больше задействованых водителей=меньше народу на автобус=либо увеличение стоимости за проезд, или помощь из бюджета. При этом будут нарушать масочный режим, будет длительное нахождение людей в одном месте на короткой дистанции... Не равняйте миллионники с с птз.
Zim
2020-05-13 09:03:28
Если те, кто не ездит в общественном транспорте, а ездит на своем авто не будут носить маски, то его не пустят для тех, кто в нем нуждается, правильно ли я понимаю, что это такая же логика: если вы перестанете у себя дома курить, то соседу разрешат стучать в огромный барабан?
АртемD
2020-05-13 08:54:40
Достал Артур со своей паранойей. Я ему об это писал в ФБ.
Маски нужны больным людям и он не предостерегает здоровых людей от больных. Вирус проходит через поры маски.
Если и защищаться, что тогда нужно приобрести респираторы и очки. Смысл в вашей тряпке, если глаза открытые?
А вообще, Артур как лицо слабое, зависимое от Москвы не может понять, что его распоряжение не является нормативным правовым актом, соответственно не является обязательным к исполнению неопределенного круга лиц, то есть нас с вами. С таким успехом, я своим распоряжением обязываю всех носить стринги при посещении общественных мест.
Своим распоряжением он может устанавливать обязательства в пределах его Администрации и Правительства РК.
ники
2020-05-13 10:55:44
АртемD, Он не привык понимать , он умеет исполнять . Делать ничего не умеет , вот и зацепился за вирус и ерундой страдает .
Leopol'd
2020-05-13 09:17:15
АртемD, все делается по армейским правилам. "Отжимается весь взвод". Постановление бредовое, мало того, маска надетая на ногу является исполнением постановления. Но под угрозой закрытия, магазины этот бред исполняют. А чиновники, вместо своей работы, бегают по магазинам - стучат, собирают штрафы. ((
Евгений
2020-05-13 07:14:59
Простая маска не поможет, если в автобусе будут толпиться десятки человек. Правительство ищет способы снять с себя всяческие финансовые обременения
Вася
2020-05-13 07:27:50
Евгений, В какой то степени поможет,меньше заразишь людей.
Вася
2020-05-13 06:50:58
Ждем что из бункера скажут.
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня
09.05.2020, 15:50
В Петрозаводске пришлось вызывать полицию, чтобы медики сделали тест на Covid-19

Аналитика

12.05.2020 14:55
Капитал
Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах
Минприроды России утвердило для республики "неработоспособные" нормативы рубок ухода за лесом.
Медики в Карелии получат выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 1
12.05.2020 10:43
По следам педофила 6
08.05.2020 12:43
Нездоровое питание
07.05.2020 13:36
Жители Карелии оспорят введенный режим самоизоляции в суде 18
06.05.2020 15:52
Вся аналитика

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 7
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»