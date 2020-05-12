Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "прямой линии" назвал условия, при которых готов будет возобновить работу общественного транспорта.

В минувший вторник, 12 мая, в ходе "прямой линии" Артур Парфенчиков сообщил, что сейчас в правительстве обсуждается вопрос по возобновлении работы общественного транспорта.

"Для нас важно понять, люди будут соблюдать культуру ношения масок или нет, - рассуждал Парфенчиков. - Начнут ходить в масках в магазины, аптеки, банки - то, что сейчас работает, значит мы можем запускать и общественный транспорт. Ставим условие ношение масок, а также должна быть определенная минимизация количества пассажиров на количество сидячих мест".

По словам губернатора: Если люди в продовольственные магазины не готовы ходить в масках, как можно открыть общественный транспорт.

Ранее Парфенчиков объявил, что до 25 мая продлевается приостановка работы общественного транспорта в Карелии.