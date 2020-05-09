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В Карелии продлили приостановку работы общественного транспорта

Новости. Общество
19:02, 09 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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Соответствующее распоряжение подписал Глава республики Артур Парфенчиков.

Как рассказали в пресс-службе правительства Карелии, до 25 мая продлевается приостановка работы общественного транспорта и объектов туристского показа.

До этой даты остаются закрытыми и торговые центры, объекты розничной торговли, кроме магазинов, торгующих продуктами, стройматериалами, товарами первой необходимости, аптек, пунктов связи и АЗС.

Правило не распространяется на объекты, расположенные в так называемых "чистых районах". Согласно распоряжению к ним отнесены: населенные пункты Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского районов, Лоухского района, за исключением Чупы, Кемского района, за исключением Кеми и Рабочеостровска.

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Комментарии

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Os
2020-05-09 19:36:00
В распоряжении указано - "организовать подвоз государственных гражданских служащих Республики Карелия (работников) к месту работы и обратно", значит должны возить всех на работу и обратно.
Гость
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