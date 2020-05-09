В Карелии продлили приостановку работы общественного транспорта

Соответствующее распоряжение подписал Глава республики Артур Парфенчиков.

Как рассказали в пресс-службе правительства Карелии, до 25 мая продлевается приостановка работы общественного транспорта и объектов туристского показа.

До этой даты остаются закрытыми и торговые центры, объекты розничной торговли, кроме магазинов, торгующих продуктами, стройматериалами, товарами первой необходимости, аптек, пунктов связи и АЗС.

Правило не распространяется на объекты, расположенные в так называемых "чистых районах". Согласно распоряжению к ним отнесены: населенные пункты Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского районов, Лоухского района, за исключением Чупы, Кемского района, за исключением Кеми и Рабочеостровска.