Парфенчиков назвал имена тех, кто получит орден "Сампо"

Глава Карелии Артур Парфенчиков издал указ о награждении орденами "Сампо" граждан, чьи заслуги перед республикой и ее жителями признаны особо выдающимися.

Текст Указа главы Карелии о награждении госнаградами размещен на интернет-портале правовой информации.

Обладателями орденов "Сампо" станут композитор Геннадий Вавилов, врач Анатолий Зильбер, композитор Александр Колкер, лыжница Лариса Лазутина, художник Тамара Юфа.

Орден "Сампо" посмертно присужден также хореографу Виоле Мальми и председателю президиума Верховного совета Карельской АССР Ивану Сенькину.

Как сообщалось ранее, орден "Сампо" учрежден как высшая государственная награда республики Карелия. Планируемая частота награждений этой госнаградой составляет не более 3 раз в год.