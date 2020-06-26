Парфенчиков назвал школьников Карелии "пионерами дистанционного обучения" (ВИДЕО)

Глава республики Артур Парфенчиков поздравил выпускников карельских школ

Артур Парфенчиков записал поздравление на пороге гимназии №17 в Петрозаводске. Ролик опубликован на странице губернатора в соцсети.

"Выпускной год нынешний выдался для вас очень сложным, необычным. Вы стали практически пионерами такого полноценного дистанционного обучения, которое потребовало от вас дополнительных качеств, таких, как самостоятельность, ответственность. Но это стало и хорошей школой для будущей жизни в нашем новом, так быстро меняющемся мире, который, конечно, все больше и больше будет, как мы говорим, цифровым", - заявил губернатор.

Ранее глава Карелии попросил соблюдать социальную дистанцию на даче