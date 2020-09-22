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Парфенчиков назвал условие возобновления работы завода "Карелия ДСП"

Новости. Общество
12:03, 23 Сентября 2020
фото: пресс-служба ЗС РК
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Энергетики возобновят электроснабжение прекратившего работу завода "Карелия ДСП", если его руководство выполнит обязательство по реструктуризации задолженности.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сделан важный шаг на пути вывода из кризиса завода "Карелия ДСП" в поселке Пиндуши… Конечно главное, что ещё необходимо сделать – решить вопрос по электроэнергии. Поэтому провел селекторное совещание с участием руководства Региональной сбытовой компании и АО "Карелия ДСП". В результате достигнута предварительная договоренность о реструктуризации долга перед энергетиками. Определен планируемый график погашения задолженности. На этой неделе в суде должно состояться подписание мирового соглашения. После этого можно будет говорить о возобновлении подачи электроэнергии на завод", - написал губернатор.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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