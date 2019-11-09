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Новости. Общество
09:45, 09 Ноября 2019
фото: пресс-служба главы Карелии

Парфенчиков назвал условия, при которых в отдаленные районы Карелии пойдут поезда

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Глава республики считает, что только при реализации туристических проектов возможно наладить железнодорожное сообщение с отдаленными районами.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился мыслями о том, как должно развиваться железнодорожное сообщение в республике.

"По Костомукшскому направлению: считаю, что следует рассмотреть возможность пригородного маршрута до ст. Кочкома и стыковку с "Ласточкой". Что же касается восстановления железнодорожного сообщения с Олонцом и Питкярантой, то здесь еще много вопросов. Серьезную конкуренцию на этом участке создает автодорожный транспорт. С завершением ремонта дороги Питкяранта - Олонец поездка на машине или автобусе станет более комфортной, и обеспечить загрузку железной дороги только за счет перевозки жителей двух районов едва ли получится. Поэтому здесь надо параллельно думать о туристических проектах, которые должны дать дополнительный пассажиропоток. С учётом развития таких крупных проектов как Германовский скит Валаамского монастыря в Мурсуле и парк водопадов "Белые мосты", считаю, что шансы пустить в эти районы Карелии пассажирский поезд все же есть.

И, наконец, еще одно перспективное направление сейчас разрабатываем совместно с РЖД. Это запуск "Ласточки" из Петрозаводска до Кеми – Рабочеостровска. Конечно, реализация этих планов тоже во многом зависит от туристических маршрутов по Беломорью. С одной стороны, туроператоры должны предлагать гостям знакомство с Соловецким наследием в Кеми, Беломорске, Сумском Посаде, Колежме, Вирме. С другой - дать возможность комфортно добраться по морю до Соловков из Кеми или Беломорска. А для этого нам необходимо строительство причалов. То есть, речь идет о комплексном развитии транспортной инфраструктуры. Только в этом случае мы можем говорить о развитии нашего уникального Беломорья".

По мнению Пафенчикова, туристический потенциал Карелии можно приумножить в разы. Но для этого, в первую очередь, необходимо повысить транспортную доступность объектов показа.

"Только представьте, сколько туристов нам даст новый автомобильный маршрут Медвежьегорск – Оятевщина, который сделает Кижи доступным для гостей круглогодично. Добавим к этому потенциал музея петроглифов, который сейчас создаем, и который имеет все шансы войти в список объектов ЮНЕСКО, и мы получим совсем иную, нежели сегодня, картину туристической Карелии".

Напомним, ранее жители Питкяранты потребовали от властей республики возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, которое отменили более 10 лет назад. Активисты провели на железнодорожном вокзале флешмоб #ПиткярантаЖдетПоезд. Они пришли на перрон в ретро-костюмах с чемоданами, дипломатами и саквояжами.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-11-09 12:00:51
Всё-таки вера для губернатора - это всё!
David
2019-11-09 11:07:25
Базарные экономисты- бухгалтеры. Перевозки жителей работают по другим механизмам. Комфортное, быстрое сообщение повышает мобильность жителей и их вовлечение в экономический оборот( работа, учеба, туризм и.т.д.)
кир
2019-11-09 10:39:28
Блажен кто верует, тепло ему на свете! (с)
Роман Георгиевич
2019-11-09 10:07:09
Прилетят инопланетяне и всё сделают как надо, верю в этот "путь"!?
Гостья
2019-11-09 10:44:52
Роман Георгиевич,

Только не жить в ту пору прекрасную не мне и не Вам.
Гость
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