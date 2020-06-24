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Парфенчиков: Необходимо создавать комфортные условия учебы для всех детей, независимо от места их проживания

Новости. Общество
10:39, 25 Июня 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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В бюджете прошлого года предусмотрены средства на мероприятия по повышению энергоэффективности действующих школ, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Выступая в парламенте Карелии с отчетом о результатах деятельности правительства республики за 2019 год и основных задачах на 2020-й, Артур Парфенчиков отметил, что за счет только строительства новых зданий в полном объеме невозможно решить проблему обновления учреждений образования.

"Необходимо создавать комфортные условия учебы для всех детей, независимо от того, где они проживают – в отдаленном поселке или в столице республики", - сказал глава Карелии.

В качестве первого шага на пути решения этой задачи в правительстве республики предусмотрели в бюджете прошлого года средства на мероприятия по повышению энергоэффективности действующих школ.

Как отметил Артур Парфенчиков, в результате проведения мероприятий по повышению энергоэффективности: в 2019 году в 121 школе модернизированы теплоузлы и заменено более 2000 окон, в 23-х сельских школах обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом; в текущем году проводится утепление фасадов и крыш в 21 образовательной организации.

Продолжается, по словам главы Карелии, совершенствование транспортного обеспечения подвоза учащихся к месту учебы. "Получили 25 новых автобусов, - сказал Парфенчиков. - В целом за три последних года парк школьных автобусов обновлен почти на 70 процентов".

В отчетном выступлении перед парламентариями Артур Парфенчиков сообщил, что не только санитарно-бытовые условия в школах доведены до стандартов, но также обеспечено современное качество образовательного процесса.

"В отчетном году в два раза увеличено количество школ, которые осуществляют учебный процесс по федеральному государственному стандарту, - отметил руководитель региона. - Внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, восемь организаций профессионального и общего образования получили новое оборудование".

Затронул в своем выступлении глава Карелии и такой важный вопрос, как реализация нацпроекта "Демография".

"В прошлом году в рамках данного нацпроекта уже создано 750 мест в трех детских садах Петрозаводска и 80 мест в поселке Шуя, - сказал Артур Парфенчиков. - 1840 мест создадим в этом году в Петрозаводске, Сортавале и в четырех поселках. Из них прибавку в 1250 мест получим по нацпроекту "Демография" и 590 новых мест – за счет ФЦП развития республики".

По информации главы республики, в планах реализации нацпроекта "Демография" на 2021 год предусмотрено создание ещё 400 мест в Петрозаводске и поселке Мелиоративный.

Также развивается инфраструктура общего образования в рамках профильного национального проекта.
"Начато строительство школы в Петрозаводске на 1350 мест, на объекте уже выполнены фундаментные работы, - сообщил Парфенчиков. - В стадии заключения контракт с подрядчиком на строительство школы в Кеми на 1200 мест. Заключено соглашение с Минпросвещения России о предоставлении субсидии на строительство новой школы в Медвежьегорске. Заключены муниципальные контракты на разработку проектной сметной документации на строительство школ в поселке Деревянка Прионежского района на 200 мест и в поселке Салми Питкярантского района на 250 мест".

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