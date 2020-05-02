Парфенчиков объяснил резкий рост граждан, ушедших на самокарантин в Карелии

В Карелии более 1200 человек ушли на самокарантин за минувшие сутки, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Следует обратить внимание на значительное увеличение за сутки лиц, находящихся на карантине. В основном это увеличение произошло за счет граждан, въехавших на территорию Карелии. Непросто, но система контроля начинает отлаживаться и на данном направлении. Вчера провёл совещание Штаба по этому вопросу", - сообщил глава Карелии в соцсети.

По его словам, совершенствуется работа постов на границе, групп на железнодорожном транспорте, уточняется нормативная база.

Напомним, всего в Карелии заболели коронавирусом 89 человек.