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Парфенчиков объяснил резкий рост граждан, ушедших на самокарантин в Карелии

Новости. Общество
09:48, 03 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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В Карелии более 1200 человек ушли на самокарантин за минувшие сутки, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Следует обратить внимание на значительное увеличение за сутки лиц, находящихся на карантине. В основном это увеличение произошло за счет граждан, въехавших на территорию Карелии. Непросто, но система контроля начинает отлаживаться и на данном направлении. Вчера провёл совещание Штаба по этому вопросу", - сообщил глава Карелии в соцсети.

По его словам, совершенствуется работа постов на границе, групп на железнодорожном транспорте, уточняется нормативная база.

Напомним, всего в Карелии заболели коронавирусом 89 человек.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-05-03 11:53:10
Понятно же, если они приехали на майские праздники в Карелию, то пойдут разносить заразу, а не сидеть в изоляции.
Zim
2020-05-03 10:38:58
«Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказало во въезде в боснийский город Мостар группе российских военных медиков, которые собирались провести дезинфекцию местной клинической больницы».
Может приедут к нам, чего-нибудь продифференцируют? Или тут не интересно?
новый
2020-05-03 10:03:01
Ссаныч, борцани с Невским пассажем, полежи там у дверей. Потом каменный бор ступай защищать. Фоточки выложить не забудь
Саныч
2020-05-03 09:58:35
Штаб с большой буквы. Алле, гараж!
Гость
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