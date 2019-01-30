Парфенчиков образовал рабочую группу по природно-рекреационным территориям

Глава Карелии распорядился образовать рабочую группу по вопросу организации и функционирования природно-рекреационных территорий.

Как следует из документа, ее возглавил вице-премьер Дмитрий Родионов. Всего в нее вошли более 20 человек, в частности, министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин, заммэра Петрозаводска Юлия Мизинкова, заместитель председателя Комитета Законодательного собрания Алексей Орлов и др.

Рабочая группа создана в целях реализации закона "О некоторых вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Республике Карелия".