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Новости. Происшествия
09:15, 30 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

Парфенчиков образовал рабочую группу по природно-рекреационным территориям

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Глава Карелии распорядился образовать рабочую группу по вопросу организации и функционирования природно-рекреационных территорий.

Как следует из документа, ее возглавил вице-премьер Дмитрий Родионов. Всего в нее вошли более 20 человек, в частности, министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин, заммэра Петрозаводска Юлия Мизинкова, заместитель председателя Комитета Законодательного собрания Алексей Орлов и др.

Рабочая группа создана в целях реализации закона "О некоторых вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Республике Карелия".

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