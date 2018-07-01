Парфенчиков обсудил с министром промышленности России создание завода лесозаготовительной техники в Карелии

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым и председателем совета директоров компании ОАО "Амкодор" Александром Шакутиным.

По данным пресс-службы Минпромторга, в ходе встречи обсуждался вопрос создания производства современной лесозаготовительной техники: колесных харвесторов и форвардеров.

Мероприятия по развитию отечественного производства техники, используемой при сортиментной заготовке древесины, прорабатывались Департаментом сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России в том числе в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

"С учетом созданных в регионе квалифицированных кадров и профильных инжиниринговых компетенций, а также обеспеченности Республики Карелия лесными ресурсами, компанией "Амкодор" отмечена перспективность этого региона для организации производства новых моделей техники", - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, на создаваемом предприятии поэтапно будут освоены все наиболее значимые производственные операции по изготовлению лесозаготовительной техники и компоненты, необходимые для ее производства, -отметил министр Денис Мантуров.

Министерством, регионом и компанией-инвестором был подписан Меморандум, подтверждающий заинтересованность сторон в реализации указанного проекта и готовность органов государственной власти оказать компании "Амкодор" как информационно-организационное содействие, так и поддержку с использованием имеющихся региональных и федеральных механизмов.

"Прибыль от машиностроения с объёмов создаваемой прибавочной стоимости очень серьёзная и она пойдёт в наш бюджет. На заводе будут созданы сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест, а это новый достаток для многих карельских семей. А это развитие торговли, социальных услуг, жилищного строительства и многое другое. Это тот же НДФЛ, наконец", - написал Парфенчиков "ВКонтакте".