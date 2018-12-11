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Новости. Общество
08:05, 11 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Парфенчиков обсудил с секретарем Совбеза подготовку к юбилею Карелии

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с главой Карелии вопросы развития Карелии, в том числе в сферах лесной промышленности, транспорта и утилизации мусора.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза пишет, что встреча состоялась в рамках деятельности возглавляемой Патрушевым госкомиссии по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия.

"Обсуждены вопросы, связанные с увеличением объемов заготовок древесины в регионе, с тарифным урегулированием перевозки щебня железнодорожным транспортном в целях увеличения его производства в Карелии", - отметили в СБ РФ. "Кроме того, рассмотрена тема ликвидации стихийных свалок, вывоза и переработки твердых бытовых отходов", – подчеркнули в пресс-службе. 

В Совбезе напомнили, что "за время деятельности госкомиссии площадь несанкционированных свалок в республике уменьшена в 7 раз".

Отдельное внимание на встрече было уделено развитию промышленного производства в Карелии. В частности, подготовлен проект глубокой модернизации Онежского тракторного завода, где при помощи Минпромторга привлечен белорусский инвестор к созданию производства современной лесозаготовительной техники.

Кроме того, в республике реализуются меры по развитию литейного завода "Петрозаводскмаш", в том числе благодаря переходу на изготовление литых компонентов для ветрогенераторов, грунтовых насосов, оборудования для производства бумаги и картона, продолжается модернизация Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, запланировано строительство лесопильно-деревообрабатывающего комбината.

 

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Комментарии

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Ринат
2018-12-11 12:11:16

Сергей а может инструктаж как тихо свалить со своей "гоп" компанией" с этого региона и разместиться в новом месте , не в ущерб безопасности страны .
Сергей
2018-12-11 11:52:55
Секретарь Совета безопасности государства занимается экономикой!! Ему что, делать нечего по своей должности!? Или в государстве экономистов не хватает!?
Что-то здесь не чисто. По моему, Парфенчиков получает инструктаж именно по безопасности Республики - "опасный человек" выходит на свободу!
Беня
2018-12-11 10:26:05
проект глубокой модернизации Онежского тракторного завода :) :) :)
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