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Новости. Общество
09:16, 17 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили

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Новости о задержании Александра Воронова и смене фото в профиле Артура Парфенчикова стали причиной полемики между Союзом журналистов и главой Карелии.

Во вторник появилась информация о задержании директора училища олимпийского резерва Александра Воронова. Впоследствии выяснилось, что таким образом следователи "пригласили чиновника на беседу" для дачи показаний по уголовному делу. На фоне первых сообщений в профиле Парфенчикова с официальной страницы "ВКонтакте" исчезла его фотография с Вороновым.

Вечером того же дня глава Карелии вернул фото обратно, заодно прокомментировав ситуацию.

"Сегодня без моего согласия была заменена фотография на аватарке, где мы вместе с экс-министром спорта Александром Вороновым играем в хоккей. Фото возвращаю. Однако, отмечу очередные некомпетентность и безответственность ряда средств массовой информации, которые весь день сегодня распространяли недостоверную информацию", - написал Парфенчиков.

Он добавил, что задержания, "а тем более ареста" (хотя об этом СМИ не писали) не было, а писать со ссылкой на "некий источник есть абсолютная глупость".

Председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков ответил на эти обвинения.

"Что делать нам, простым журналистам, если никаких официальных комментариев по ситуации с "задержанием" экс-министра Воронова ни одно из ведомств за весь день не предоставило? Я, обычный журналист (знаю, что так делали и мои коллеги) пытался получить официальный, компетентный, достоверный комментарий у Следственного комитета, МВД, ФСБ, в пресс-службе правительства, у самого Александра Воронова. И так его и не получил. Вариантов ответов было два – либо "без комментариев", либо "мы не в курсе". Телефон экс-министра при этом был выключен.

Нам, карельским журналистам, раз уж шила в мешке утаить не удалось и факт инцидента с экс-министром стал известен, кажется, что данный факт должен был получить мгновенный комментарий со стороны пресс-служб силовых структур, чтобы не допустить слухов, домыслов и использования своих источников. Кстати, нас бы устроил любой ответ: что все этой фейк, неправда или что экс-министр не задержан, а просто дает показания. Но этих ответов мы не получили. Добавлю, что пресс-службы работают на деньги налогоплательщиков именно для того, чтобы и давать официальные комментарии. Вместо этого мы получили факт замалчивания одного из главных событий дня", - говорится в обращении Союза журналистов РК.

"Так разве журналисты, которые обязаны по долгу службы искать информацию любым возможным, доступным способом, виноваты в том, что факт общения экс-министра Воронова со следователями был подан так, как он был подан? Разве не силовые структуры и их пресс-службы поступили "некомпетентно и безответственно" по отношению к карельским изданиям и их читателям, нуждающимся в честной и точной информации? Разве не действия людей в погонах привели к тому, что журналисты были вынуждены искать свои, вероятно, не самые надежные источники, которые могли бы пролить свет на резонансную ситуацию?" – добавил Белянчиков.

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Комментарии

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amez
2019-04-17 11:17:31
Замена аватарки "неустановленным" лицом и обратное возвращение "установленным" - факт? Вот этот момент лично мне интересен - кто "рулит" за Главу в его хозяйстве?
елпидифор
2019-04-17 10:57:48

Как говорила булгаковская Маргарита обитательницам коммуналки: "Обе вы хороши!" Губернатору не гоже было давать такой коммент в соцсетях, хотя это сейчас в тренде у политиков. Председатель СЖ не должен был таким образом защищать свое сообщество, откровенно лукавя. Пусть это и покажется морализаторством, но свобода слова - по Марксу - должна быть осознанной. Каждый журналист и, прежде всего редактор, обязаны сами принимать решение о том, в какой форме подать информацию, не имеющую достоверного подкрепления. Этому не учат на журфаке, но если человек этого не понимает, то он - не думающий журналист. К сожалению, у нас их нынче - подавляющее большинство.
А подумать тут есть над чем: кто мог сделать этот вброс - только силовики. Следующий вопрос - зачем? Когда адвокат приемной дочери Юрия Дмитриева вдруг вбрасывает якобы "свое" мнение о его виновности, - это понятно. И СМИ - г-н Белянчиков, обратите внимание - дают этот откровенно односторонний посыл, направленный на формирование общественного мнения, без комментариев, по сути, вынося приговор человеку. И вот кто-то "оттуда" слил инфо по Воронову, вам не хочется узнать, почему? Тут СЖ и надо бы официально запросить силовиков, откуда пошла информация, или это просто тупость какого-то обалдуя в погонах (хотя в последнее не очень-то верится)? Я понимаю, что, скорее всего, вы получите отписки, но это уже даст повод серьезно говорить о "странных протечках" в этих ведомствах. Или публично наказать журналиста, давно специализирующегося на их распространении "оттуда". Тем более, что имя его, уверен, вам хорошо известно.
кир
2019-04-17 10:54:59
Белянчиков - не наш либеральный писака.
zanoza
2019-04-17 10:21:04
Обычная практика -устанавливать информационную блокаду на факты, которые могут скомпрометировать высокопоставленного чиновника и его приближённых.
xxxxxxx
2019-04-17 10:05:48
Евгению Белянчикову - РЕСПЕКТ !!!!!!!!!!!!!!
Lana
2019-04-17 09:47:51
Удивительно то, что представители прессы не знают, что в процессе проведения следственных действий какие-либо коментарии не даются. Это неприложное правило.
xxxxxxx
2019-04-17 09:36:11
«На зеркало неча пенять, коли рожа крива.» (Эпиграф и сюжет комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».)
инвесторбойца
2019-04-17 09:32:57
"Пресс-служб" в "силовых" органах НЕТ. Есть конкретные должностные лица в прокуратуре, СК, полиции и т.д., и т.п., отвечающие за взаимодействие со СМИ (1-2 человека обычно). Работают они в пределах разрешенного законом и должностным лицом, проводящим проверку, следственные действия, оперативные мероприятия и т.д., и т.п. Болтать попусту права не имеют. Странно, что председатель СЖ РК этого не знает. Вообще вопрос о его компетентности встает не первый раз. Также как очень остро и не первый раз встает вопрос о профессионализме и порядочности многочисленной оравы т.н. пресс-службы Главы РК и его Администрации, проправительственного СМИ. Мне кажется, две трети из них зря получают зарплату из бюджета
Lana
2019-04-17 09:43:02
инвесторбойца,

Респект!
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