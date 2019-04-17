Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили

Новости о задержании Александра Воронова и смене фото в профиле Артура Парфенчикова стали причиной полемики между Союзом журналистов и главой Карелии.

Во вторник появилась информация о задержании директора училища олимпийского резерва Александра Воронова. Впоследствии выяснилось, что таким образом следователи "пригласили чиновника на беседу" для дачи показаний по уголовному делу. На фоне первых сообщений в профиле Парфенчикова с официальной страницы "ВКонтакте" исчезла его фотография с Вороновым.

Вечером того же дня глава Карелии вернул фото обратно, заодно прокомментировав ситуацию.

"Сегодня без моего согласия была заменена фотография на аватарке, где мы вместе с экс-министром спорта Александром Вороновым играем в хоккей. Фото возвращаю. Однако, отмечу очередные некомпетентность и безответственность ряда средств массовой информации, которые весь день сегодня распространяли недостоверную информацию", - написал Парфенчиков.

Он добавил, что задержания, "а тем более ареста" (хотя об этом СМИ не писали) не было, а писать со ссылкой на "некий источник есть абсолютная глупость".

Председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков ответил на эти обвинения.

"Что делать нам, простым журналистам, если никаких официальных комментариев по ситуации с "задержанием" экс-министра Воронова ни одно из ведомств за весь день не предоставило? Я, обычный журналист (знаю, что так делали и мои коллеги) пытался получить официальный, компетентный, достоверный комментарий у Следственного комитета, МВД, ФСБ, в пресс-службе правительства, у самого Александра Воронова. И так его и не получил. Вариантов ответов было два – либо "без комментариев", либо "мы не в курсе". Телефон экс-министра при этом был выключен.

Нам, карельским журналистам, раз уж шила в мешке утаить не удалось и факт инцидента с экс-министром стал известен, кажется, что данный факт должен был получить мгновенный комментарий со стороны пресс-служб силовых структур, чтобы не допустить слухов, домыслов и использования своих источников. Кстати, нас бы устроил любой ответ: что все этой фейк, неправда или что экс-министр не задержан, а просто дает показания. Но этих ответов мы не получили. Добавлю, что пресс-службы работают на деньги налогоплательщиков именно для того, чтобы и давать официальные комментарии. Вместо этого мы получили факт замалчивания одного из главных событий дня", - говорится в обращении Союза журналистов РК.

"Так разве журналисты, которые обязаны по долгу службы искать информацию любым возможным, доступным способом, виноваты в том, что факт общения экс-министра Воронова со следователями был подан так, как он был подан? Разве не силовые структуры и их пресс-службы поступили "некомпетентно и безответственно" по отношению к карельским изданиям и их читателям, нуждающимся в честной и точной информации? Разве не действия людей в погонах привели к тому, что журналисты были вынуждены искать свои, вероятно, не самые надежные источники, которые могли бы пролить свет на резонансную ситуацию?" – добавил Белянчиков.