Парфенчиков: Около 400 новых рабочих мест появится на "Петрозаводскмаше"

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о планах по расширению производства на "Петрозаводскмаше".

Как написал глава республики "ВКонтакте", недавно он встречался в Москве с с генеральным директором "Атомэнергомаша" и генеральным директором "АЭМ-Технологии".

"Главный итог встречи это подтверждение совместных планов по дальнейшему развитию Петрозаводскмаша, увеличению его производственных мощностей, созданию в ближайшие три года около 400 новых рабочих мест", - написал Парфенчиков.

Внимание будет уделяться и профильному атомному машиностроению и литейному производству.

"Правительство Карелии в ответ на новые инвестиции в карельское предприятие, планируемый рост налоговых поступлений в бюджет готово рассмотреть предоставление дополнительных преференций и льгот. Крайне важным является подготовка в республике местных рабочих и инженерных кадров для обеспечения роста производства", - отметил он.