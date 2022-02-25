Парфенчиков отменил ряд «коронавирусных» ограничений в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о снижении количества заболевших COVID-19 и соответствующем смягчении ограничений в республике.

Власти Карелии возобновляют со следующей недели плановую медицинскую помощь в поликлиниках. Гостиницы, фитнес-центры, предприятия общепита, кинотеатры, клубы могут не требовать QR-коды у посетителей, даже если у них нет паспорта коллективного иммунитета. Ограничения работы в ночное время для кафе и ресторанов сняты. Отменены ограничения на посещение учреждений социального обслуживания. Об этом в соцсети сообщил Артур Парфенчиков.

По словам губернатора, смягчение «коронавирусных» ограничений продиктовано улучшением ситуации с заболеваемостью ковидом.

«Каждое утро просматриваю сводки — количество заболевших коронавирусом сокращается», — заявил он.

По официальным данным на сегодняшний день, всего с начала пандемии в Карелии были зарегистрированы 125528 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16431 ребёнок. Инфекция унесла жизни 1398 человек.