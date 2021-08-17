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Парфенчиков оценил сказочную атмосферу детсада в Петрозаводске

Новости. Общество
09:11, 18 Августа 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Глава Карелии рассказал о впечатлениях после посещения открывшегося после ремонта детского сада «Сказка».

Артур Парфенчиков посетил детский сад «Сказка» в Петрозаводске. Заведение ранее было закрыто из-за сомнений в безопасности здания. Затем детсад был отремонтирован. Об этом Парфенчиков рассказал в соцсети.

«В детском саду на Ленинградской теперь действительно, как в сказке… В садике „Сказка“ вновь слышны детские голоса. А ведь в 2018 году его пришлось закрыть, так как появились сомнения в безопасности здания. И хотя позже экспертиза не подтвердила эти опасения, рисковать здоровьем детей мы не имели права. Поэтому сад был закрыт», — рассказал он.

Артур Парфенчиков рассказал, что сейчас учреждение вновь открыто для дошкольников.

«За два года было проведено несколько экспертиз, выполнены ремонтные и косметические работы, устранены некоторые незначительные нарушения. И 4 августа обновленный садик вновь принял малышей», — пояснил он.

Глава Карелии заявил, что в историческом центре Петрозаводска построить новые сады сложно из-за отсутствия свободных земельных участков. Поэтому решать проблему приходится путем возвращения в систему образования типовых зданий детских садов советского времени, которые были потеряны в 90-х годах.

«Сейчас садик отвечает всем современным требованиям: он не только красивый и уютный, но и безопасный. А еще он работает по специальной педагогической программе, разработанной авторским коллективом сотрудников Российского Русского музея», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске после ремонта открылся детский сад на Ленинградской улице.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-18 09:45:09
Где бабка Валя,с арктическим гектаром для детских садиков?
Самуил
2021-08-18 09:40:32
Ну и намалевали, "сказочники". Как-будто крыша таки рухнула, и по лестницам проплывают привидения усопших малышей.(( "Казимир Дали и внучатые племянники."((
Гость
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