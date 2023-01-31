Парфенчиков поблагодарил производительниц «Карельского бальзама» за вклад в развитие Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил высокими наградами сотрудников завода, где выпускают «Карельский бальзам».

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что Елена Щербакова более 30 лет работает на заводе, где выпускают «Карельский бальзам».

«На заводе трудились родители Елены Николаевны. Теперь и она – мастер цеха – учит молодых специалистов. С удовольствием вручил землячке почетный знак «За вклад в развитие Республики Карелия». Высокой наградой отметил и других сотрудников компании «АлкоВорлд» - Наталью Русецкую, Надежду Буркину и Тамару Курочкину», - рассказал глава Карелии.

По словам главы, люди – это залог успеха любого предприятия. И компания - преемник ПЛВЗ «Петровский» - не исключение. Недавно производственной площадке исполнилось 125 лет. А ведь еще несколько лет назад завод пребывал в упадке, и новой компании пришлось сильно потрудиться, чтобы вернуть ему былую славу.

«Сегодня на заводе работает более 160 человек, вырос объем налоговых отчислений, продукция с карельской символикой представлена на «федеральной полке». Это радует! А еще на заводе стали производить антисептики и мицеллярную воду», - отметил Артур Парфенчиков.

Планов, по словам руководителя республики, у завода много, например – построить новый технологический цех. По этому поповду глава уже поручил Минэку помочь в реализации проекта. Что же касается традиционных напитков, которые выпускает завод, то их качество подтверждают многочисленные золотые медали.

«От души поздравляю коллектив компании и с новым достижением: за большой вклад производства в экономику республики «АлкоВорлд» включен в Федеральный реестр «Всероссийской книги почета». Пусть таких успехов будет как можно больше!», - заключил Парфенчиков.

Ранее глава Карелии поздравил с круглой датой создательницу знаменитого «Карельского бальзама» Валентину Трипецкую.