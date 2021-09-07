Парфенчиков поинтересовался судьбой недвижимости главы Минэкономразвития Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков поинтересовался у министра экономического развития Олега Ермолаева, что стало с его домом, который он построил в Пряже, когда руководил районом.

Этот вопрос губернатор задал министру на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Пряжинского района.

Ермолаев отметил, что по-прежнему вникает в социальную и экономическую жизнь этого муниципалитета.

«Район для меня не чужой, район родной, поэтому я владею обстановкой…», — сказал министр.

«Дом у вас в Пряжинском районе?», — спросил глава республики.

«Артур Олегович, сейчас дома в Пряжинском районе, к сожалению, уже нет, но очень много контактов и людей, которых я считаю близкими и родными. Поэтому часто бываю. Работаем», — ответил Ермолаев.

Несколько лет назад после его назначения на должность в правительстве Карелии жители Пряжи рассказывали, что у он построил дом в этом поселке — ничем не примечательное одноэтажное здание желтого цвета из пенобетона.

Парфенчиков объяснил, почему он задал вопрос о доме министра.

«Дом нужно было сохранить, конечно. Он не так далеко от Петрозаводска. Но это ладно. Мы сейчас беседовали с некоторыми инвесторами не только в Пряже… Людей, которые приезжают и серьезные деньги вкладывают в Карелию нужно тут же мотивировать на создание места жительства здесь в республике. Привязывать их надо… Нам нужны серьезные пассионарные люди, которые свяжут свою жизнь с Карелией», — сказал глава республики.