Парфенчиков поможет установить котел в новом доме мобилизованного жителя Карелии

Глава Карелии рассказал в соцсети о мерах поддержки мобилизованных граждан, в том числе о социальном контракте.

Власти Карелии активно используют механизм соцконтракта, позволяющий оперативно решать срочные вопросы, которые возникают в семье, отметил на своей странице глава республики Артур Парфенчиков.

«Например, мобилизовали главу семьи, который не успел установить в только что построенном доме котел. Конечно, поможем!» — пообещал руководитель региона.

Кроме того, финансовую помощь региональное правительство окажет семьям с детьми — по 50 тысяч рублей на ребенка. Также установлены выплаты беременным супругам мобилизованных.



В среду, 19 октября, стало известно о том, что по поручению президента России каждый мобилизованный после зачисления в часть получит денежное довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц, включая период подготовки и обучения.



По словам Артура Парфенчикова, в Карелии также работает штаб волонтеров. Они решают бытовые вопросы семей, откуда мобилизовали мужчин. В частности, активисты помогают в колке дров.



Напомним также, в республике такие семьи освобождены от платы за детский сад; детей-школьников с 5 по 11 класс должны обеспечивать бесплатным горячим питанием; компенсировать стоимость обучения студентам платных колледжей и техникумов.



Наконец, предусмотрена разовая материальная помощь на газификацию частных домов.