Парфенчиков пообещал платить врачам на селе 1 млн рублей на строительство дома

Власти Карелии с 2020 года планируют выделять 1 млн рублей на строительство собственного дома фельдшерам и врачам общей практики, решившим переехать на работу в поселки с населением до 500 человек.

Об этом сообщил в четверг во время прямой линии во "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков, пишет ТАСС .

"Мы приняли решение добавить помощь в строительстве собственного дома со следующего года. Речь идет о сумме порядка миллиона рублей", - сказал он.

В Карелии уже действует программа, в рамках которой регион покупает квартиры для медиков, решивших переехать на работу в районы республики.

Со следующего года руководство республики намерено расширить программу и на первом этапе выдавать средства на строительство своего дома фельдшерам и врачам общей практики.