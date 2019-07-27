Парфенчиков пообещал помочь многодетной матери, занявшейся фермерством в северном поселке Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков посетил хозяйство Ольги Кучер в поселке Летнереченский, где начинающий фермер держит коров, кур, перепелок, индюков и цесарок.

Как пишет руководитель республики на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", в 2018 году Ольга осталась без работы и обратилась в Агентство занятости населения Беломорского района. При поддержке агентства занятости женщина, воспитывающая пятерых детей, сделала расчет экономической эффективности работы будущего хозяйства и получила единовременную финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей. На выделенные средства она приобрела корма и сено. При поддержке социальной службы по соцконтракту к хозяйству была проведена вода.

Свою продукцию Ольга продает жителям поселка. В Агентстве занятости она обучилась основам предпринимательства и теперь планирует расширить хозяйство, построить коровник.

"У нас есть люди, которые готовы работать, и налажена система, помогающая начинающим фермерам. Это субсидии по линии службы занятости, по линии минсоцзащиты. Если человек готов к дальнейшему развитию, подключается минсельхоз. Но мы видим, что в процессе становления хозяйства есть необходимость еще помочь средствами на оборудование, на приобретение животных. Поэтому надо предусмотреть возможность промежуточной помощи таким хозяйствам. Дал поручение минсельхозу проработать возможность в следующем году этому хозяйству выйти на фермерский грант", - написал Парфенчиков в сети "Вконтакте".