Парфенчиков поручил Минздраву Карелии разработать стратегию развития санавиации

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил Минздраву республики разработать Стратегию развития санавиации.

Об этом сообщается в постановлении карельского правительства, которое подписал Артур Парфенчиков. Документ датирован 26 сентября.

"Министерству здравоохранения Республики Карелия в срок до 4 октября 2019 года разработать стратегию развития санитарной авиации в Республике Карелия до 2024 года", - отмечается в тексте постановления.

Заместителю премьер-министра правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорю Корсакову поручено утвердить данную стратегию.