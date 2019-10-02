07:20, 02 Октября 2019
Парфенчиков поручил Минздраву Карелии разработать стратегию развития санавиации
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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил Минздраву республики разработать Стратегию развития санавиации.
Об этом сообщается в постановлении карельского правительства, которое подписал Артур Парфенчиков. Документ датирован 26 сентября.
"Министерству здравоохранения Республики Карелия в срок до 4 октября 2019 года разработать стратегию развития санитарной авиации в Республике Карелия до 2024 года", - отмечается в тексте постановления.
Заместителю премьер-министра правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорю Корсакову поручено утвердить данную стратегию.
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