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Парфенчиков поздравил сотрудников органов внутренних дел Карелии

Новости. Общество
09:06, 10 Ноября 2021
фото: © Правительство Карелии; фото со страницы А. Парфенчикова https://www.facebook.com/apfssprus

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Глава Карелии Артур Парфенчиков написал поздравление в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Поздравление опубликовано на странице Артура Парфенчикова в соцсети.

«Чтобы каждый из нас чувствовал себя в безопасности, днем и ночью несут службу сотрудники органов внутренних дел. Борются с преступностью в родной Карелии и рискуют собой в „горячих точках“. Первыми приходят на помощь в критических ситуациях и борются с нарушениями в экономической сфере… Участковые, следователи, криминалисты, сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД — каждый на своем участке честно исполняет свой долг, обеспечивая безопасность республики и спокойствие жителей», — заявил глава Карелии.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается ежегодно 10 ноября.

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Комментарии

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лишьбыпротив
2021-11-10 11:01:43
Хде офф с плакатиком и бумажными стаканчиками ? :)
Изя
2021-11-10 09:51:26
Когда уже за ним придут ? А пока их , с праздником !!!!))) :)
ото
2021-11-10 10:30:20
Изя, когда за вами придут, либеральными смутьянами, разжигающими вражду?
Изя
2021-11-10 11:07:53
ото, никогда ,не вражду , а борющихся с жуликами и проходимцами ))) :)
Гость
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