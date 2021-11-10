Парфенчиков поздравил сотрудников органов внутренних дел Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков написал поздравление в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Поздравление опубликовано на странице Артура Парфенчикова в соцсети.

«Чтобы каждый из нас чувствовал себя в безопасности, днем и ночью несут службу сотрудники органов внутренних дел. Борются с преступностью в родной Карелии и рискуют собой в „горячих точках“. Первыми приходят на помощь в критических ситуациях и борются с нарушениями в экономической сфере… Участковые, следователи, криминалисты, сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД — каждый на своем участке честно исполняет свой долг, обеспечивая безопасность республики и спокойствие жителей», — заявил глава Карелии.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается ежегодно 10 ноября.