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Новости. Общество
13:06, 04 Августа 2019
фото: правительство Карелии

Парфенчиков поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

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Сегодня в России отмечается День железнодорожника.

"Поздравляю с профессиональным праздником железнодорожников! Для нашей республики этот вид транспорта играет ключевую роль. Железная дорога благодаря профессионализму и высокой ответственности сотрудников становится все более современной и комфортной и при этом остается одним из самых надежных видов транспорта. Желаю ветеранам и всем коллективам отрасли благополучия и дальнейших успехов!", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

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