Парфенчиков поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечается День железнодорожника.

"Поздравляю с профессиональным праздником железнодорожников! Для нашей республики этот вид транспорта играет ключевую роль. Железная дорога благодаря профессионализму и высокой ответственности сотрудников становится все более современной и комфортной и при этом остается одним из самых надежных видов транспорта. Желаю ветеранам и всем коллективам отрасли благополучия и дальнейших успехов!", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.