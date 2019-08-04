Парфенчиков поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

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Сегодня в России отмечается День железнодорожника.
"Поздравляю с профессиональным праздником железнодорожников! Для нашей республики этот вид транспорта играет ключевую роль. Железная дорога благодаря профессионализму и высокой ответственности сотрудников становится все более современной и комфортной и при этом остается одним из самых надежных видов транспорта. Желаю ветеранам и всем коллективам отрасли благополучия и дальнейших успехов!", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.
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