Парфенчиков поздравил женщин Карелии строками Бальмонта

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил женщин с Всемирным женским днем, прочитав стихотворение Константина Бальмонта.

Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети видеоролик с поздравлениями женщин. Запись представляет собой дайджест из праздничных выступлений известных в Карелии персон, которые поздравляют дам.

Ролик завершается словами Парфенчикова, цитирующего поэта Константина Бальмонта.

Женщина - с нами, когда мы рождаемся,

Женщина - с нами в последний наш час.

Женщина - знамя, когда мы сражаемся,

Женщина - радость раскрывшихся глаз.

Стоит напомнить, в 2017 году президент России Владимир Путин поздравил женщин страны, процитировав это же стихотворение Константина Бальмонта.

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