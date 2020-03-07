Парфенчиков поздравил женщин Карелии строками Бальмонта

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил женщин с Всемирным женским днем, прочитав стихотворение Константина Бальмонта.
Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети видеоролик с поздравлениями женщин. Запись представляет собой дайджест из праздничных выступлений известных в Карелии персон, которые поздравляют дам.
Ролик завершается словами Парфенчикова, цитирующего поэта Константина Бальмонта.
Женщина - с нами, когда мы рождаемся,
Женщина - с нами в последний наш час.
Женщина - знамя, когда мы сражаемся,
Женщина - радость раскрывшихся глаз.
Стоит напомнить, в 2017 году президент России Владимир Путин поздравил женщин страны, процитировав это же стихотворение Константина Бальмонта.
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