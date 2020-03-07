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Парфенчиков поздравил женщин Карелии строками Бальмонта

Новости. Общество
11:29, 08 Марта 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил женщин с Всемирным женским днем, прочитав стихотворение Константина Бальмонта.

Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети видеоролик с поздравлениями женщин. Запись представляет собой дайджест из праздничных выступлений известных в Карелии персон, которые поздравляют дам.

Ролик завершается словами Парфенчикова, цитирующего поэта Константина Бальмонта. 

Женщина - с нами, когда мы рождаемся,

Женщина - с нами в последний наш час.

Женщина - знамя, когда мы сражаемся,

Женщина - радость раскрывшихся глаз.

Стоит напомнить, в 2017 году президент России Владимир Путин поздравил женщин страны, процитировав это же стихотворение Константина Бальмонта. 

Ранее сообщалось, по какой цене в Петрозаводске продают цветы к 8 марта.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ЗС
2020-03-08 12:42:34
Видимо, редакция "Столицы на Онего" не была лично поздравлена Главой Республики. А иначе как этот пост понимать?
С 8 марта вас, редактор Наталья и всех женщин редакции!!
Пусть в сердцах ваших будет то самое важное для всех нас женщин: доброта и умение прощать! И конечно же - любовь, - а как без неё распускаться цветам и сердцам?..
Гость
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