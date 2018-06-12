Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем России

Глава Карелии Артур Парфенчиков написал поздравление жителям республики в социальной сети.

"Этот день с каждым годом становится всё значительнее. Величие и мощь нашей страны всегда вызывали уважение. Россия поистине великая держава, надежный оплот с богатой историей, которая дает нам силы на борьбу с любыми испытаниями, стремление к великим достижениям",- написал Артур Парфенчиков на своей странице "Вконтакте".

"Любовь к родной земле, уважение многовековых традиций объединяют народы России, делают нас единым и могучим сплавом, способным противостоять вызовам времени. Желаю, чтобы наша великая страна никогда не потеряла своей силы, чтобы народ России всегда оставался единым и непобедимым, чтобы крепок был дух России, чтобы в душе каждого нашлось место для любви к своей Родине",- сообщил Парфенчиков.