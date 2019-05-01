Парфенчиков поздравил жителей Карелии с праздником весны и труда

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети поздравление с Первомаем.

Текст поздравления опубликован главой региона на его личных страницах в соцсетях Вконтакте и Facebook.

"Дорогие земляки, поздравляю с Днем весны и труда! 1 МАЯ – один из тех праздников, который нам помнится с детства демонстрациями, субботниками, отдыхом на природе и весенним днем с музыкой, транспарантами, флажками и воздушными шарами. Тогда он назывался День международной солидарности трудящихся. Меняются эпохи, а лозунг «Мир! Труд! Май!» по-прежнему актуален. И сегодня эта дата календаря связана с созидательным трудом. Желаю всем плодотворной работы и заслуженного после нее отдыха! Пусть любое дело, за которое вы берётесь, доставляет удовольствие и радует своими результатами!", - написал Артур Парфенчиков.