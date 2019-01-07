Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Рождеством

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал поздравление на личных страницах "Facebook" и "Вконтакте".

"Поздравляю всех со светлым и радостным праздником Рождества Христова! Желаю счастья, мира, добра, тепла и уюта в доме, взаимопонимания и поддержки в семье, больших и светлых целей, стремлений и достижений", - написал Артур Парфенчиков и прикрепил к посту фото с изображением картины "Ёлочный торг" художника Бориса Кустодиева.

В ночь на понедельник православные христиане встретили Рождество Христово.

В Карелии рождественские богослужения состоялись в 33 храмах. В богослужениях приняли участие около 4, 5 тысяч жителей и гостей Карелии.